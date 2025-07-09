İstanbul Boğazı'nda flaş yıkım kararı!

Kaynak: HaberTürk
İstanbul Boğazı'nda flaş yıkım kararı!

İstanbul'daki Bebek Otel, Mandarin Otel ve Ottoman Otel hakkında kaçak eklentiler gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Anıtlar Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rapor ve tutanaklarını incelemesi sonucu kaçak yapıların yıkımı yönünde karar aldı.

HaberTürk'te yer alan habere göre İstanbul Boğazı'nda bulunan Bebek Otel, Mandarin Otel ve Ottoman Otel'in de aralarında olduğu 106 yapıdan 6'sındaki kaçak eklentiler için yıkım kararı verildi.

ENCÜMEN KARARIYLA YIKILACAK MEKAN VE OTELLER

Baylan Pastanesi – Yıkım tarihi 10.07.2025

Bebek Balıkçısı – Yıkım tarihi: 16.07.2025

Bebek Otel – Yıkım tarihi: 18.07.2025

Arnavutköy Balıkçısı – Yıkım tarihi: 30.07.2025

Mandarin Otel – Yıkım tarihi: 01.08.2025

Ottoman Otel - Yıkım tarihi: 22.06.2025

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