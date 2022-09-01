﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu’na demirlediği belirtildi.
Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi. (AA)
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