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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve karaya oturan bir kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 22:01
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 22:02
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu’na demirlediği belirtildi.

Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi. (AA)

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