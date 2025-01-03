İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı: Denize düşerek kaybolan Ayşe Can ve Velat Can aranıyor

Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can ile kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can’ı arama kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı: "Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı" açıklamasını yaptı.

Sarıyer’de denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu. Abla kardeş oldukları ortaya çıktı

NE OLMUŞTU:

Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen 29 yaşındaki Ayşe Can ile kendisini kurtarmak için suya atlayan 23 yaşındaki kardeşi Velat Can suda kaybolmuştu.

Denize düşen 2 kardeş 7 gündür aranıyor