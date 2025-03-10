İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı!

İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

SİS ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ve Karadeniz ile doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacağını açıklamıştı. Sabah saatlerinde sis, İstanbul Boğazı'nı kapladı.

ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Yoğun sisten ötürü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.