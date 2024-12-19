İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

İstanbul boğaz trafiğinin normale döndüğü açıklandı. Boğaz gemi trafiğine açıldı.

İstanbul Boğazı'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde askıya alınan gemi trafiği normale döndü.

Sabah saatlerinde kentte etkili olan olumsuz hava koşulları Boğaz'daki gemi trafiğini etkiledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce kısıtlı görüş (sis) nedeniyle sabah çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik saat 13.30'dan itibaren yeniden açıldı.

Boğaz'daki gemi trafiği böylece normale döndü.

Ulaştırma Bakanlığı, yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin de çift yönlü olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Sis, hem boğaz trafiğini hem de şehir genelinde kara ulaşımını olumsuz etkilemişti.

Son Haberler
Van'da ekmek 10 TL oldu
Van'da ekmek 10 TL oldu
Suriyeliler gitti, Hatay'da kira ve emlak fiyatları düştü
Suriyeliler gitti, Hatay'da kira ve emlak fiyatları düştü
Antalya'da bebeğini klozete bırakan anneden pes dedirten savunma!
Antalya'da bebeğini klozete bırakan anneden pes dedirten savunma!
Naci Görür İstanbul depremi için korkutan uyarıyı yaptı. Büyük felaketi tekrar hatırlattı
Naci Görür İstanbul depremi için korkutan uyarıyı yaptı. Büyük felaketi tekrar hatırlattı
ABD’de işsizlik başvuruları beklentilerin altında: 220 bine geriledi
ABD’de işsizlik başvuruları beklentilerin altında