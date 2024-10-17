İstanbul Boğazı'nda gökkuşağı şöleni

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre, rüzgar, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın da etkisiyle hava sıcaklığının yer yer 6 ile 12 derece arasında düşeceği belirtiliyor, yurdun kuzey doğusunda yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

Fırtınanın İstanbul ve çevresinde de etkili olması beklenirken, dün sabah yoğun sisin deniz ulaşımını ve vapur seferlerini aksattığı İstanbul Boğazı'nda bu sabah yağmur geçişinin ardından gökkuşağı oluştu, kartpostallık anlar yaşandı.

Samsun'dan muhteşem gökkuşağı görüntüleri

Biga’da gökkuşağı güzelliği