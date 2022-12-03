İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı. Kaza anbean kameraya yansıdı

İstanbul’da Ahırkapı’da 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ile 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri çarpıştı.

İHA’nın haberine göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KURTARMA-10 Römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile 2 kılavuz kaptan olay yerine sevk edildi.

ÇARPIŞMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Görüntülerde, çarpışma öncesi gemide çalışan işçilerin yaşadığı panik anları ve çarpışma anında yaşanan sarsıntı görülüyor.