İstanbul Boğazı'nda satılık 100 yalı. Parası olan kapıyor. En pahalısı tam 4,5 milyar lira

İstanbul Boğazı'nın göz kamaştıran yalıları, emlak piyasasının dikkat çeken unsurları haline geldi.

Boğaz’da bulunan 366 yalıdan yaklaşık 100’ünün satılık olduğu belirtilirken, emlakçılardaki “satılık yalı” ilanlarının giderek arttığı gözleniyor. Yalı fiyatlarında yaşanan artışlar ve ilanlardaki yoğunluk, bu alandaki hareketliliği gözler önüne seriyor.

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ZİRVEDE 6 MİLYAR TL’LİK BEBEK YALISI VAR

Satış ilanları arasında en dikkat çeken ise 6 milyar TL’lik fiyatıyla Bebek’teki görkemli bir yalı. Kanlıca’da yer alan başka bir yalı ise 2.4 milyar TL’ye alıcı bekliyor. Bunun yanında Rumelihisarı’ndaki Müşir Zeki Paşa Yalısı için 120 milyon euro (yaklaşık 4.5 milyar TL) isteniyor.

YÜKSEK BAKIM MALİYETLERİ

Son dönemde Boğaz’daki yalıların daha sık satılığa çıkmasının ardında, yüksek bakım maliyetleri ve miras paylaşımındaki anlaşmazlıkların etkili olduğu ifade ediliyor. Altın Emlak'ın sahibi Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Yalı fiyatları 50 milyon TL’den başlayarak 2 milyar TL’ye kadar çıkıyor. Bu yapılar, bir dönem hobi amaçlı alınsa da kullanım dışı kalınca satışa çıkarılıyor. Ayrıca bakım masrafları çok yüksek ve Boğaz’daki doğal riskler bazı sahipleri ürkütüyor” dedi.

YÜZDE 50'LERE VARAN YÜKSELİŞ

Emlakçılar, yalı fiyatlarının son bir yılda ortalama yüzde 30 arttığını belirtiyor. EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsar, özellikle Sarıyer, Yeniköy ve Beykoz gibi bölgelerde bu artışın daha belirgin olduğunu kaydederken, kira fiyatlarında da yüzde 50’lere varan yükselişlerin yaşandığını ifade etti.

YABANCI ALICILARIN İLGİSİ YÜKSELİYOR

Yalılar, yalnızca yerli değil, yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Ortadoğu ülkelerinden Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi ülkelerden yoğun talep gelirken, Rus ve Avrupalı alıcıların da son dönemde bu listeye eklendiği belirtiliyor.

10 MİLYON DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLAR

İstanbul Emlak Brokerleri Kooperatif Başkanı Ulvi Özcan, yalı fiyatlarının 10 milyon dolardan başladığını ve bakımlı olması durumunda 15 milyon doların üzerine çıkabildiğini belirtti. Özcan, “Müşir Zeki Paşa Yalısı gibi görkemli yapılar, emlak piyasasında adını sıkça duyuruyor” dedi.

EN YÜKSEK FİYATLI YALILAR

Listede dikkat çeken diğer yalılar arasında Rumelihisarı’ndaki Müşir Zeki Paşa Yalısı, 120 milyon Euro (yaklaşık 4,5 milyar TL) fiyatıyla yer alıyor. Kanlıca’daki bir diğer yalı ise 2,4 milyar TL’ye alıcı bekliyor. İstanbul Emlak Brokerleri Kooperatif Başkanı Ulvi Özcan, "Yalı fiyatları 10 milyon dolardan başlıyor. Eğer bakımlıysa bu rakam 15 milyon doları geçiyor" diyerek yalı piyasasındaki fiyatların yüksekliğini vurguladı.