İstanbul Boğazı’nda satılık milyonluk yalılar butik otel amaçlı kullanılıyor

İstanbul’da son iki ayda 2 yalının el değiştirmesi ile tüm dikkatler yeniden Boğaz’ın incilerine çevrildi. Geçen ay Karacadağ Yalısı 32 milyon dolara Petrokimya Kralı lakaplı Ercüment Cafer Bayegan tarafından satın alındı.

Bir diğer ünlü yalı Feyyaz Tokar da geçtiğimiz günlerde ABD’de kurduğu Chobani Yoğurt şirketi ile dolar milyarderi olan Türk iş adamı Hamdi Ulukaya tarafından 45 milyon dolara alındı.

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ABRAMOVİÇ KİRACIYDI

Nefes Gazetesi’nden Ali Öztürk’ün haberine göre, son el değiştiren iki yalıdan Abdülgaffar Karacadağ, eski sahipleri Neşet – Şirin Yalçın tarafından 2014’ten bu yana satılmaya çalışılıyordu. 10 yıl satışta kalan Vaniköy’deki Kırmızı Yalı lakaplı Karacadağ Yalısı, 1971 yılında Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde 45 milyon dolara Hamdi Ulukaya’nın aldığı Feyyaz Tokar Yalısı da 2012 yılında ünlü borsacı Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmıştı. Okumuş’un kısa süre oturmasına rağmen önemli tadilat yaptığı yalıda ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç de kiracı oldu.

EN PAHALISI 120 MİLYON EURO

15 yıl önce tamamı satılığa çıkan Kandilli’deki ünlü Abud Efendi Yalısı çok fazla mirasçısı ve hissedarı bulunduğu için hisse satışı ile gündemde. Gümüş ve Lale Devri dizileriyle milyonların tanıdığı bu yalının bir hissedarı, yüzde 15.23’lük payı için 170 milyon TL değer biçti. Yalının yüzde 66.8’i Özdoyuran ailesine ait. Yüzde 18’in ise onlarca hissedarı var. Şu an hala satışta olan en değerle yalının 120 milyon euroluk fiyatıyla Rumelihisarı’ndaki Müşir Zeki Paşa Yalısı olduğu biliniyor. Bugüne kadar satılanların en pahalısı ise Yeniköy’deki Şehraze Burhanettin Efendi Yalısı.

BUTİK OTELE ÇEVRİLİYOR

Boğaz’ın incilerini butik otele dönüştürme furyası da dikkat çekiyor. İlk örneklerden biri Les Ottomans Hotel’e dönüşen iş insanı Ünal Aysal’ın sahibi olduğu, bir dönem 300 milyon dolar değer biçilen Muhsinzade Yalısı. Diğer bir yalı otel de, yıllarca restorasyonda kalan Fehime Sulta-Hatice Sultan yalılarının yerinde yükseliyor. THY’nin tüm hisselerini aldığı otelde toplam 95 oda bulunuyor.