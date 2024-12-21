İstanbul Boğazı'nda satılık otel sarı ilanlarda. Boğaz manzaralı denize sıfır prestij Full+full

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İstanbul Boğazı'nda satılık otel sarı ilanlarda. Boğaz manzaralı denize sıfır prestij Full+full

Borç batağındaki oteller çareyi satışta buldu. İstanbul Boğaz manzaralı, denize sıfır 200 oda, 426 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel 16 milyar TL'ye satılıyor. Sarı sayfalarda yer alan ilanda otelin adı yazmıyor. Ancak fotoğrafta Ritz Carlton'un olması dikkat çekiyor.

İstanbul Boğazı'nda, denize sıfır konumuyla dikkat çeken bir otel, borç batağına saplanan turizm sektöründe satışa çıkarılan son örnek oldu. Beşiktaş'ta yer alan ve 200 oda ile 426 yatak kapasitesine sahip olan 5 yıldızlı bu otel, 16 milyar TL'lik fiyatıyla en pahalı otel olarak piyasaya sunuldu.

Sarı sayfalarda yer alan ilanda otelin adı belirtilmemiş olsa da, fotoğraflardan anlaşıldığı üzere otel, lüks otel zinciri Ritz Carlton'a ait gibi görünüyor.

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Türkiye'de turizm sektörü, turist sayısında rekor kırıldığı açıklansa da, mali açıdan zor günler geçiriyor. Otellerin kârlılığı yüzde 50'ye varan oranlarda düştü. Yerli tatilciler yurt dışına yönelirken, yabancı turist çekmekte de zorlanılıyor.

Bu durum, birçok otel işletmecisini otellerini satma kararı almaya itti. Emlak sitelerinde yüzlerce otel ilanı görmek mümkün, ancak İstanbul Boğazı'nda böylesine yüksek fiyatlı bir otelin satışa çıkması, sektörün içinde bulunduğu ekonomik durumu gözler önüne seriyor.

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Bu otelin satışı, sektördeki borçlanmanın boyutlarını ve turizm işletmelerinin içinde bulunduğu krizin derinliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Satışın gerçekleşmesi durumunda, yeni yatırımcılar için büyük bir fırsat olabilir, ancak şimdilik otelin kim tarafından satın alınacağı belirsizliğini koruyor.

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