İstanbul Boğazı'nda tanker arızası trafiği durdurdu

İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde meydana gelen dümen arızası, Nazan isimli 114 metre boyundaki tankerin seyrini sekteye uğrattı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, bu durumun İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak geçici olarak trafiğe kapatılmasına yol açtığını duyurdu. Tanker, Rusya'dan Kocaeli'ye gitmekteydi ve arıza nedeniyle acil müdahale gerektiren bir durum oluştu.

Yetkililer, olayın meydana gelmesinin ardından Kıyı Emniyeti'ne bağlı KURTARMA-7 ve KURTARMA-9 römorkörlerinin kısa sürede olay yerine yönlendirildiğini belirtti. İstanbul Boğazı'nın yoğun trafiği göz önüne alındığında, bu tür arızaların ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Olay anında, boğaz geçişini bekleyen diğer gemiler için de olumsuz etkiler doğurdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, benzer durumların önlenmesi adına deniz trafiği güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Tankerin durumu ve kurtarma çalışmalarının seyrine dair gelişmeler ise yakından takip ediliyor.