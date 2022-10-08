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İstanbul Boğazı'nda tekne battı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Beyoğlu'nda boğaza açıldıktan sonra batan teknedeki iki kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 23:45
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İstanbul Boğazı'nda tekne battı! O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul Boğazı'nda tekne battı! O anlar saniye saniye kaydedildi
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O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazına açıldıktan kısa süre sonra Karaköy önlerine gelen tekne su almaya başladı. Kaptan ve arkadaşı teknenin su almaya başladığını fark edince yardım çağrısında bulundu. Ardından kaptan kıyıya yöneldi. Kısa süre sonra olay yerine gelen deniz polisi teknedeki 2 kişi kurtardı. Kaptan ve arkadaşı bota alınırken, su alan tekne de battı. O anlar ise çevredekilerin tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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