İstanbul Boğazı'nda vapur balıkçı teknesini ezdi geçti. O anların görüntüsü yeni paylaşıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı'nda vapur balıkçı teknesini ezdi geçti. O anların görüntüsü yeni paylaşıldı

İstanbul Boğazı'nda balıkçılar ölümden döndü. Gezi vapuru, balıkçı teknesinin üzerinden geçti. Denize atlayan balıkçıları vapur personeli sudan çıkardı.

İstanbul Boğazı'nda yürekleri ağza getiren kaza...Üsküdar'da özel etkinliklerde kullanılan Le Vapeur Magique isimli vapur, balıkçı teknesinin üzerinden geçti. Balıkçı teknesi kısa sürede Boğazın serin sularına gömüldü. Denize düşen balıkçı, vapur mürettebatı tarafından kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda 10 Kasım günü meydana gelen kazanın görüntüleri yene ortaya çıktı. Kaza anında , Le Vapeur Magique isimli özel etkinlik ve gezi vapuru balıkçı teknesini ezdi. Balıkçılar son anda denize atlayarak, canlarını kurtardı. Kazada denize düşen balıkçı, vapur mürettebatı tarafından kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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