İstanbul Boğazı'nda yabancı uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu

Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı'nda oltayla balıkçılar Beşiktaş Arnavutköy sahilinde bir erkek cesedi buldu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahsın ölüm nedeni bilinmiyor.

Olay saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy sahilinde meydana geldi. İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutan vatandaşlar denizde bir erkek cesedi fark etti. Cesedi bulan balıkçılar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri tarafından şahsın cansız bedeni Arnavutköy İskelesi'ne çıkarılıp ilk incelemesi yapıldı.

aw100480-01.jpg

Balıkçıların bulduğu cansız bedenin İran vatandaşı Jaber Sabokah'a ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Sabokah'ın cansız bedeninde birçok bölgenin deforme olduğu ve bu nedenle ölümünün üzerinden zaman geçtiğinin düşünüldüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından savcının da onayıyla Sabokah'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek adli tıp kurumu morguna kaldırdı.

aw100480-02.jpg

Olaya şahit olan Ahmet Alioğlu gördüklerini şöyle anlattı, "Yaklaşık 2 saat önce balıkçılar tarafından bir ceset buldular denizde. Sahil güvenliği aradılar. Cesedi çıkardılar. Şu an iskelede, teknede. Savcı bekliyorlar. Yüzü tanınmayacak halde. Vücudu balıklar tarafından parçalanmış. Bayağı eski yani günlük değil herhalde 3 - 5 ay arası. Şu an olay yeri inceleme yapıyor, sahil güvenlik, polis falan hepsi burada. Biz de bekliyoruz. Kıyıya vurmuş zaten, başka yerden gelmiş büyük ihtimalle. Olta balıkçıları tarafından bulunmuş." dedi.

aw100480-03.jpg

Son Haberler
Meksika’da kanlı Noel. Silahlı saldırganlar 12 kişiyi öldürdü Dünya
Meksika’da kanlı Noel. Silahlı saldırganlar 12 kişiyi öldürdü
Kartal'da bir fırın cayır cayır yandı Gündem
Kartal'da bir fırın cayır cayır yandı
6 Şubat'ın depremzede öğrencileri bu kez Gümüşhane'de depreme yakalandı Gündem
6 Şubat'ın depremzede öğrencileri bu kez Gümüşhane'de depreme yakalandı
Prof. Dr. Naci Görür uyardı. 'Gerilim gittikçe birikiyor' Gündem
Prof. Dr. Naci Görür uyardı. 'Gerilim gittikçe birikiyor'
Bakan Tekin'den tarikat ve cemaatler çıkışı. 'Biz STK diyoruz' Gündem
Bakan Tekin'den tarikat ve cemaatler çıkışı. 'Biz STK diyoruz'
2 yaşındaki çocuk araçta kilitli kaldı Gündem
2 yaşındaki çocuk araçta kilitli kaldı