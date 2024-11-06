İstanbul Boğazı'ndaki muhteşem yalı satıldı. Yeni sahibi belli oldu fiyatı şok etti

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
İstanbul Boğazı'ndaki muhteşem yalı satıldı. Yeni sahibi belli oldu fiyatı şok etti

İstanbul Boğazı’ndaki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, 2014 yılında satışa çıkarılmasından yaklaşık 10 yıl sonra yeni sahibine kavuştu. 42 milyon dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan yalı, Türk iş insanı Ercüment Cafer Bayegan tarafından 32 milyon dolara satın alındı.

Üsküdar'ın Vaniköy Semti'nde yer alan Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, 1.100 metrekarelik bir alana sahip. 10 oda, 5 banyo, fitness salonu, sauna, asansör ve 12 araçlık otopark gibi imkanlarla donatılmış olan yalı, lüks yaşam olanakları sunuyor.

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Yalının, sosyetik çift Neşet ve Şirin Yalçın tarafından satışa çıkarılmasının ardından, 10 yıl boyunca alıcı bulmamıştı. Bu süre zarfında fiyatında önemli bir düşüş yaşandı.

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2014 yılında 42 milyon dolara satışa çıkartılan Abdülgaffar Karacadağ Yalısı 10 yıl sonra 32 milyon dolara (1 milyar 95 milyon TL) satıldı. Bayegan yalıyı alırken 10 milyon Dolarlık da bir indirim aldı.

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ERCÜMENT CAFER BAYEGAN KİMDİR?

Ercüment Cafer Bayegan, petrokimya sektöründe global çapta faaliyet gösteren Bayegan Ailesi’nin lideridir. Ailesi, Türkiye'nin önde gelen ticaret ailelerinden biridir ve 1940'larda Cafer Bayegan’ın önderliğinde başlamıştır. Bugün, Bayegan Ailesi, üçüncü kuşak yöneticileriyle faaliyetlerine devam etmektedir.

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Bayegan, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda Türkiye'nin ticaret geçmişinde de iz bırakan önemli bir isim olmuştur. Bayegan ailesinin tarihi, ticaretin her alanına katkı sağlamış ve sektördeki gelişimlere öncülük etmiştir.

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