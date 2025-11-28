İstanbul Boğazı’ndan Rusya'ya giden Gambia bayraklı “KAIROS” adlı ham petrol gemisinde patlama meydana geldi.

DRONE SALDIRISI İDDİASI

Kocaeli Kefken’e 27 deniz mili uzaklıkta olduğu belirtilen gemiye yönelik drone saldırısı olduğu iddia edildi.

25 KİŞİ GEMİDE

Patlamanın meydana geldiği geminin personeli Türk bayraklı “TÜRKAN SAYLAN” gemisinden yardım istedi ve gemide 25 mürettebatın olduğu bilgisini verdi.

SAHİL GÜVENLİK GEMİYE ULAŞTI

İhbarın ardından gemide başlatılan yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geminin Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Novorossiysk kentine gitmek üzere yolda olduğu belirtildi.

GEMİ VE UÇAK SEVK EDİLDİ

Bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki gemi ve bir uçağın sevk edildiği öğrenildi.

MAYINA ÇARPTI İDDİASI

Reuters ajansı geminin mayına çarptığının düşünüldüğünü ve yangın çıkan geminin batma riski olduğunu duyurdu.

VALİLİK VE GENEL MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA

Patlamanın ardından Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir” denildi.

Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.