İstanbul Bölge Liman Başkanlığından

Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 / 00:01

LÜBNAN BAYRAKLI SABIN S İSİMLİ GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE SATIŞINA VE SÖKÜMÜNE DAİR İHALE İLANI

1967 inşa tarihli, 6704098 IMO numaralı, 74,81 metre boy, 70,51 tescil boyu, 11,87 metre en, 6,80 metre derinlik, 1.477 Gros, 1.050 Net, 2578 Dwt Tonilatoluk Lübnan Bayraklı SABIN S isimli kuruyük gemisi, İğneada Balıkçı Barınağı mendireğinin 1,5 mil Kuzeydoğu Mevkisinde batık vaziyette ve bom direği su üzerinde olduğundan mevcut haliyle tehlike oluşturduğundan dolayı, 618 sayılı Limanlar Kanununun 7. maddesi uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında AÇIK TEKLİF USULÜ ile satış yapılacaktır.

İhale Şartnamesi ile İhale Dokümanı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN numaralı hesabına, “SABIN S Gemisi İhale Dosya Bedeli” açıklamasıyla yatırılacak 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) dekontunun teslimi karşılığında İstanbul Bölge Liman Başkanlığından (Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:33 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul) 20.08.2025 tarihinden itibaren temin edilebilecektir.

İhale: İstanbul Bölge Liman Başkanlığı (adres yukarıda) 2. Kat Toplantı Salonu’nda, 28.08.2025 Perşembe günü saat 14:00’te Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhale konusu geminin Tahmini Satış Bedeli 355.000,00 (Üçyüzellibeş BinTürk Lirası) TL. ve Geçici Teminat miktarı ise 10.650,00 (Onbinaltıyüzelli Türk Lirası) TL. dır.

İhaleye Katılabilmek İçin;

1. Tüzel kişiliğin; vergi numarası, iletişim bilgileri (telefon, GSM, e-posta, faks) ve adres bilgileri ile gerektiğinde iade edilecek olan tutarlar için tüzel kişilik adına kayıtlı banka IBAN numaralarını belirten yazılı beyanın,

2. İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,

3. Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,

4. Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ihale tarihi itibarıyla son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

5. Tüzel kişiliği temsil eden noter tasdikli imza sirküleri örneği,

6. İhaleye vekâleten iştirak edilmesi hâlinde, isteklinin adına teklifte bulunacak kimselere ait noter onaylı vekâletnameler ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

7. Vergi levhasının fotokopisi (Aslı, iade edilmek üzere ibraz edilecektir) ile birlikte şartnamede istenen tüm evraklardan oluşan dosyanın eksiksiz olarak 27.08.2025 saat16:00’ya kadar İstanbul Bölge Liman Başkanlığına(adres yukarıda) teslim edilmesi gerekmektedir.

İlan olunur.