İstanbul, bugünlerde filme ve söyleşiye doyuyor!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nca düzenlenen 12. Boğaziçi Film Festivali’nde salonlar dolup dolup bolaşırken seyirciler de gösterim sonrası söyleşilerde film ekiplerini adeta soru yağmuruna tutuyor. Hem sinemacılar hem seyirciler için festival ruhunu yansıtan söyleşilere, 20 Ekim’de; ulusal yarışma filmlerinden “Köpekle Kurt Arasında” ve “Parmaklıklar Ardında İki Kadın”, ulusal kısa film yarışmasından “Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor” ile belgesel yarışmada yer alan “Yediden Yetmişe” ve “Gök Kubbenin Sedaları” filmlerinin ekipleri katıldı.



KISA FİLMLER ve BELGESELLER DAMGA VURDU

Festivalin Kısa Film Yarışması’nda yer alan “Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor” filminin, AKM Yeşilçam Sineması’ndaki gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşiye; yönetmen Ali Emre Ceylan, oyuncular Ayşe Lebriz Berkem ve Mustafa Saral, yardımcı yönetmen Furkan Eren Tarsuslu, kurgucu Ateş Hüseynzade, colorist Kaan Tüfekçiyaşar ve danışman Hayal Aslanzade katıldı. Filmin, birkaç yıl önce yazdığı bir hikayeden sinemaya aktarıldığını belirten yönetmen Ali Emre Ceylan, hikayeyi ise “Neredeyse algılanmayacak kadar yalnız bir adamla en az onun kadar güçsüz bir baba ve baştan sonra pasif agrasif bir hikaye.” şeklinde tarif etti.

Kemençe ustası Musa Agun’u takip eden “Yediden Yetmişe” belgeseli de AKM Yeşilçam Sineması’nda seyirciyle buluştu. Gösterimin ardından senarist- yönetmen Ömür Gürgen, görüntü yönetmeni Samet Çetinel, ses tasarımcısı Okan Gül ve belgeselin ‘özne’si Musa Agun, seyircilerden gelen soruları cevaplandırdı. Yönetmen Ömür Gürgen film için “Belgesel çekmenin en güzel yanı, bir karakterin peşinden 3 yıl koşmak. Belgeselde insanların bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmayı istiyorum. Musa baba benim için çok ayrı bir yerde. Ödül almak da değil mesele; ben burada Musa babayı tanıttıysam ne mutlu bana!” diye konuştu.



KISA FİLMLER ve BELGESELLER DAMGA VURDU

Bir diğer Belgesel Yarışma filmi “Gök Kubbenin Sedaları”nın yönetmeni Mesut Tufan ve editörü Burak Bahadır Yazıcığolu da AKM Yeşilçam Sineması’ndaki gösterimden sonra seyircilerle buluştu. Ruhi Ayangil, Muazzez İlmiye Çığ, Cenk Güray, Cemal Uçansu, Peter Gyory, Yusuf Benli, Ayfer Karakaya, Besim Tahincioğlu, Başepiskopos Levon Zekiyan, Murat İçlinalça, Antonios Hacıpulos, Mustafa Tahralı, Ahmet Turabi, Fatih Çıtak, Sefa Yeprem, Yusuf Altıntaş, Jako Taragano ve Yuda Leon Adoni gibi isimlerin de katıldığı belgesel, tarihsel süreçte İstanbul merkezli dinî müziği ele alıyor. Çalışmalarında çoğunlukla farklı kimlikler arasındaki ortak noktaları gözler önüne sermeye çalıştığını söyleyen yönetmen Mesut Tufan, “Bu belgeseldeyse farklı kimliklerin, dinî müzik açısından nasıl bir bütünlük arz ettiğini göstermek istedim” diye konuştu. Belgeselin editörü Burak Bahadır’sa yapım süreci hakkında şu bilgileri paylaştı: “Çok kısa sürede, zor şartlar altında, çok minimal bir ekiple yaptık. O yüzden, dürüst olmak gerekirse, birçok şeyi masada, kurguda hallettik. Başta Kültür Bakanlığı’nın bir takvimi var; çünkü pandemiden önce alınmış, hemen teslim edilmesi gerek. Biz, alabildiğimiz en güzel görüntüleri almaya, daha sonra masada halletmeye çalıştık. Çok uzun bir çekim sürecimiz oldu. Daha sonradan elimizdeki malzemeyi işledik. O bizi daha da zorladı aslında çünkü son anda bir araya gelen bir ekibiz.”