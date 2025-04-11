İstanbul-Bursa deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Kaynak: AA
İstanbul-Bursa deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUDO tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın gerçekleştirilecek 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER
Yarın gerçekleşmesi planlanan aşağıdaki seferler iptal edilmiştir:

  • 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

  • 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

  • 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

  • 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

  • 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

  • 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

  • 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE GÜVENLİK ÖNLEMİ
BUDO yetkilileri, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla kötü hava şartları nedeniyle seferlerin iptal edildiğini belirtti. Yolcuların seyahat planlarını buna göre düzenlemeleri önerildi.

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