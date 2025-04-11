İstanbul-Bursa deniz otobüsü seferleri iptal edildi

İPTAL EDİLEN SEFERLER
Yarın gerçekleşmesi planlanan aşağıdaki seferler iptal edilmiştir:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE GÜVENLİK ÖNLEMİ
BUDO yetkilileri, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla kötü hava şartları nedeniyle seferlerin iptal edildiğini belirtti. Yolcuların seyahat planlarını buna göre düzenlemeleri önerildi.