İstanbul, Bursa ve Çanakkale’de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! Birçok sefer iptal edildi (13 Ocak 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, Bursa ve Çanakkale dahil 13 ilde sarı kodlu yağış uyarısı yapmıştı.

İSTANBUL

İDO’nun açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:

8.30: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

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BURSA

BUDO’da iptal edilen seferlese şunlar:

07.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30: Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00: Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

12.55: Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

BUDO, bugün yapacağı bazı seferleri iptal etti (13 Ocak 2025)

ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı’yla Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ da Gökçeada ve Bozcaada’ya plananlanan bazı feribot seferlerinin iptal ediliğini duyurdu.

İptal edilen sefer saatleri şöyle:

Kabatepe’den: 09.00, 15.00 ve 19.00

Gökçeada’dan: 07.00, 13.00 ve 17.00

Bozcaada’dan: 07.00, 10.00 ve 14.00

Geyikli’den: 08.00, 11.00 ve 15.00

Narlı’dan: 08.00 ve 16.15

Marmara’dan 11.30 ve 17.30

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi. İşte beklenen günler...