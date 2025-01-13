İstanbul, Bursa ve Çanakkale’de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! Birçok sefer iptal edildi (13 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul, Bursa ve Çanakkale’de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! Birçok sefer iptal edildi (13 Ocak 2025)

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri’yle (BUDO) Çanakkale’de Gökçeada ve Bozcaada’ya planlanan birçok sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, Bursa ve Çanakkale dahil 13 ilde sarı kodlu yağış uyarısı yapmıştı.

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İSTANBUL

İDO’nun açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:

8.30: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

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BURSA

BUDO’da iptal edilen seferlese şunlar:

07.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30: Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00: Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

12.55: Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

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ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı’yla Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ da Gökçeada ve Bozcaada’ya plananlanan bazı feribot seferlerinin iptal ediliğini duyurdu.

İptal edilen sefer saatleri şöyle:

Kabatepe’den: 09.00, 15.00 ve 19.00

Gökçeada’dan: 07.00, 13.00 ve 17.00

Bozcaada’dan: 07.00, 10.00 ve 14.00

Geyikli’den: 08.00, 11.00 ve 15.00

Narlı’dan: 08.00 ve 16.15

Marmara’dan 11.30 ve 17.30

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