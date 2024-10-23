İstanbul Büyükçekmece’de çatı katında korkutan yangın

İstanbul Büyükçekmece’de 3 katlı bir binanın çatı katı tamamen yandı. Metrelerce yükselen alevler çevrede paniğe neden olurken, ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 10.30 civarında Büyükçekmece Ulus Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın çatı katında başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Metrelerce yükselen alevler çevrede panik yarattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaralanan olmazken, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, çatı katının yanma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Evi yanan Mustafa Satılmış, “Yangın ben uyurken başladı. Çocuklarım ‘Baba ev yanıyor’ diyerek beni uyandırdı. Nereden başladığına dair bir fikrim yok. Prizde farklı bir şey takılı değildi, sadece buzdolabı ve bulaşık makinesi prizdeydi. İtfaiye ekipleri de geç geldiler. Evim kül oldu, kullanılamaz halde” diyerek yaşananları anlattı.