﻿Hurdacılara tekme tokatlı dayak 

İHA'nın haberine göre, olay, 19 Mayıs Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşandı. Hurda toplayan el arabalı adam ile yanındaki arkadaşı bir aracın yanından geçerken çizdi. Durumu öfkelenen araç sahibi ve yakınları şahısla tartışmaya başladı.

Tartışma sonra şahıslar adama tekme tokatla saldırdı. Yere düşen adamın yüzüne de bir şahıs tarafından tekme atıldı. Şahısların olaydan sonra polis gelmeden dağıldıkları öğrenilirken yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.