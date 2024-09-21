İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından

Beyoğlu ilçesi, Bedrettin Mahallesi, 916 ada, 1 parseldeki Haliç Tersane içerisinde kalan taşınmazın restoran ve kafe olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan, Beyoğlu ilçesi, Bedrettin Mahallesi, 916 ada, 1 parseldeki Haliç Tersane içerisinde kalan 385 m² taban alanlı yapı, içerisinde 162 m² asma kat ve önünde 80 m² sundurma (açık alan) olmak üzere toplamda 627 m²lik taşınmazın restoran ve kafe olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi