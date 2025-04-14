İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan
İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
Büyükçekmece Cep Otogarının işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No
: 2613
2) İşin Konusu
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan, Büyükçekmece Cep Otogarının 3 (üç) yıl süre ile işletmeye verilmesi işi
3) İşletme Süresi
: 3 Yıl
4) Muhammen Bedel
: 3.456.000.-TL + KDV/YIL (10.368.000.-TL + KDV/3 YIL)
5) Geçici Teminat
: 311.040.-TL
6) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati
: 28 Nisan 2025 Saat: 14:00
7) İhale Tarihi ve Saati
: 30 Nisan 2025 Saat: 10.00 Son teklif verme tarih ve saati : 30 Nisan 2025 Saat:10.00
8) İhalenin Yapılacağı Yer:
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane - Fatih/İstanbul
9) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer
: Lojistik Yönetimi ve Terminaller Şube Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy - İstanbul
10) İhale Usulü
: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü
11) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer
: İhale Şartnamesi 10.000.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Lojistik Yönetimi ve Terminaller Şube Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 449 46 72 Fax: 0212 449 41 99
12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
(Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.)
. En az 5.000 m² ‘lik kurulu bir alana sahip ve bünyesinde en az 20 adet ticari alan bulunduran bir kompleksi işlettiğine dair belge sunmak.
İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
13. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
14. İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
15. İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Lojistik Yönetimi ve Terminaller Şube Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İstanbul adresine, 28 Nisan 2025 saat: 14:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.
16. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
17. İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 30 Nisan 2025 saat: 10.00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
18) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 29 Nisan 2025 Saat: 15.00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
19) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
20) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur
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