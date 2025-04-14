İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan, Büyükçekmece Cep Otogarının 3 (üç) yıl süre ile işletmeye verilmesi işi

: İhale Şartnamesi 10.000.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Lojistik Yönetimi ve Terminaller Şube Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.