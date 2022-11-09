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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 14 personel alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 14 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 13:03
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 14 personel alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 14 personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 14 klinik psikolog alınacak.

Adaylar başvurularını 10 Kasım 2022 tarihine kadar İstanbul büyükşehir belediye başkanını kariyer sayfası üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Psikoloji Lisans mezunu olmak,

Klinik alanında lisansüstü eğitimini bitirmiş ve yüksek lisans belgesini almış olmak,

Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak,

Psikologların Süpervizör/intervizyonla desteklenmiş sertifikalı ya da katılım belgeleri terapi eğitimi olması tercih sebebidir.

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