İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürlüğü
Yayın Tarihi:
|SIRA NO
|İSİM/UNVAN
|ADRES
|DOSYA NO/TARİH
|TEBLİĞ KONUSU
|EVRAĞIN NEV'İ
|YASAL DAYANAK
|BORCUN MİKTARİ/TL
|TEBLİĞ NEDENİ
|1
|İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.
|KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL
|2581-2532
26.06.2024
|Encümen İdari Para Cezası
|Ödeme Emri
|1608 Sayılı Kanun
|2.052,00 TL
|Adreste bulunamadı.
|2
|İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.
|KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL
|2404-2354
22.05.2024
|Encümen İdari Para Cezası
|Ödeme Emri
|1608 Sayılı Kanun
|2.052,00 TL
|Adreste bulunamadı.
|3
|İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.
|KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL
|2404-2354
22.05.2024
|Encümen İdari Para Cezası
|Ödeme Emri
|1608 Sayılı Kanun
|4.104,00 TL
|Adreste bulunamadı.
|4
|İNOVA REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.
|KOZYATAĞI MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:18 DAİRE: 9994 KADIKÖY/İSTANBUL
|2244-2196
15.05.2024
|Encümen İdari Para Cezası
|Ödeme Emri
|1608 Sayılı Kanun
|2.052,00 TL
|Adreste bulunamadı.
|5
|MSO REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|ESENTEPE MAHALLESİ KIR GÜLÜ SK. METROCITY İŞ MERKEZİ D BLOK NO:4/4 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|2581-2532
26.06.2024
|Encümen İdari Para Cezası
|Ödeme Emri
|1608 Sayılı Kanun
|2.052,00 TL
|Adreste bulunamadı.
|Başkanlığımıza, 2023-2024 Yılları Vergi ve İdari Para Cezasından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükellefler adına tanzim edilen Ödeme Emri, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup veya telgrafla adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyen hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02064589