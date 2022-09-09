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İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:43
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 büro yönetim elemanı alınacak.

Adaylar başvurularını 11 Eylül 2022 tarihine kadar kurum kariyer sayfası üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

ŞARTLAR

En az Lisans mezunu olmak,

Bilgisayar ve ofis araçlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak,

Üretme planlama ve raporlama yapabilecek olmak,

Dinamik ve esnek çalışma saatlerine uygun olmak,

İş ve zaman yönetimini gerçekleştirecek kapasitede olmak,

Sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

696 sayılı KHK da belirtilen şartları taşımak.

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