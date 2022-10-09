İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 devlet personeli alınacaktır.

Adaylar başvurularını 9 - 10 - 11 Ekim 2022 tarihleri ne kadar kurum internet adresi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

2 Bölge Sorumlusu, 1 Uzman (Operasyonel Gelişim), 1 Donanım Teknikeri ve 1 Uygulama Destek Uzmanı (Bilişim) alınacaktır.

Bölge sorumlusu alımı için Tercihen halkla ilişkiler Sosyal Hizmetler veya sosyal bilimler bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak ve bu alanda tercihen en az 3 yıllık deneyime sahip olmak.

Uzman alımı için Tercihen üniversitelerin endüstri mühendisliği işletme mühendisliği ve benzeri bölümlerinden en az Lisans mezunu olmak, Organizasyonel Gelişim süreçlerinde en az 5 yıl aktif olarak görev almış olmak, ISO kalite yönetim sistemlerine hakim olmak, Office programlarını ileri derecede kullanabilmek.

Uygulama Destek Uzmanı (Bilişim) alımı için Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az Lisans mezunu olmak, Alanında En az 4 yıl deneyimli olmak, Tercihen CBS uygulama geliştirme süreçleri konusunda deneyime sahip olmak.