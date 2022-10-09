9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 personel alınacağını duyurdu.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 12:24
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
+
Aa
-

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 devlet personeli alınacaktır.

Adaylar başvurularını 9 - 10 - 11 Ekim 2022 tarihleri ne kadar kurum internet adresi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

2 Bölge Sorumlusu, 1 Uzman (Operasyonel Gelişim), 1 Donanım Teknikeri ve 1 Uygulama Destek Uzmanı (Bilişim) alınacaktır.

Bölge sorumlusu alımı için Tercihen halkla ilişkiler Sosyal Hizmetler veya sosyal bilimler bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak ve bu alanda tercihen en az 3 yıllık deneyime sahip olmak.

Uzman alımı için Tercihen üniversitelerin endüstri mühendisliği işletme mühendisliği ve benzeri bölümlerinden en az Lisans mezunu olmak, Organizasyonel Gelişim süreçlerinde en az 5 yıl aktif olarak görev almış olmak, ISO kalite yönetim sistemlerine hakim olmak, Office programlarını ileri derecede kullanabilmek.

Uygulama Destek Uzmanı (Bilişim) alımı için Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az Lisans mezunu olmak, Alanında En az 4 yıl deneyimli olmak, Tercihen CBS uygulama geliştirme süreçleri konusunda deneyime sahip olmak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
1
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
2
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
3
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
4
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
5
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
6
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
7
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Nijerya'da seller 24 can aldı
﻿Nijerya'da seller 24 can aldı
﻿Nijerya'da seller 24 can aldı
﻿Park halindeki otomobil alev alev yandı
﻿Park halindeki otomobil alev alev yandı
﻿Park halindeki otomobil alev alev yandı
﻿Sanat toplumdan destek görmezse asla gelişemez
﻿Sanat toplumdan destek görmezse asla gelişemez
﻿Sanat toplumdan destek görmezse asla gelişemez
﻿Trabzon Yomra Belediyesi temizlik işçisi alacak
﻿Trabzon Yomra Belediyesi temizlik işçisi alacak
﻿Trabzon Yomra Belediyesi temizlik işçisi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.