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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER 56 işçi alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSPER personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:04
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER 56 işçi alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER 56 işçi alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSPER bünyesinde görevlendirilmek üzere 56 işçi alınacak.

Adaylar başvurularını 3 Kasım 2022 tarihine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kariyer sayfası üzerinden Online olarak yapacaklardır.

Uzman alımı için (5 kişi)

İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak ve alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak.

Kariyer Danışmanı alımı için (5 kişi)

İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak ve alanında en az 2 yıllık tecrübeye sahip olmak.

Proje Koordinatörü alımı için (1 kişi)

İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak, Ofis programlarını ve bilgisayar kullanabiliyor olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

İstihdam Uzmanı alımı için (5 kişi)

İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak ve alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak.

Genel Başvuru (Engelli Temizlik ve Büro) alımı için

(40 kişi) En az Ortaokul mezunu olmak, Takım çalışmasına uyumlu olmak, Çözüm ve hizmet odaklı olmak, En az %40 Engelli olmak.

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