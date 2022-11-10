10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER işçi alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 13:02
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER işçi alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER işçi alacak
+
Aa
-

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER tarafından daimi kadroda 1 makam şoförü alınacak. Adayların en az ortaokul mezunu olması gerekmektedir.

Adaylar başvurularını 11 Kasım 2022tarihine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı resmi kariyer sayfası üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az Ortaokul mezunu olmak,

Alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

İSTENEN BELGELER

Adaylardan başvuru için Özgeçmiş istenmektedir.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
3
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
4
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
5
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
6
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
7
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿DSÖ, "Ölümler azaldı ama..." dedi ve uyardı
﻿DSÖ,
﻿DSÖ, "Ölümler azaldı ama..." dedi ve uyardı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıkladı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıkladı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıkladı
﻿İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri 10 işçi alacak
﻿İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri 10 işçi alacak
﻿İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri 10 işçi alacak
﻿KKTC'de ilk kez kök hücre tedavisine başlandı
﻿KKTC'de ilk kez kök hücre tedavisine başlandı
﻿KKTC'de ilk kez kök hücre tedavisine başlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.