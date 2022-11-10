İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER tarafından daimi kadroda 1 makam şoförü alınacak. Adayların en az ortaokul mezunu olması gerekmektedir.

Adaylar başvurularını 11 Kasım 2022tarihine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı resmi kariyer sayfası üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az Ortaokul mezunu olmak,

Alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

İSTENEN BELGELER

Adaylardan başvuru için Özgeçmiş istenmektedir.