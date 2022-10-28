İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSPER bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 işçi alınacak.

Adaylar başvurularını 4 Kasım 2022 tarihine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kariyer sayfası üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ALIMI İÇİN (2 KİŞİ)

Üniversitelerin lisans düzeyinde okul öncesi öğretmenliği veya temel eğitim bölümlerinden mezun olmak ya da üniversitelerin lisans düzeyinde çocuk gelişimi bölümünden mezun olup YÖK onaylı pedagojik formasyon eğitimine sahip olmak, Tercihen yüksek lisans mezunu olmak, Tercihen kul öncesi alanında 2 yıl deneyimli olmak, Tercihen İngilizce biliyor olmak, Mesleki alan ve teknik yetkinliklere sahip olmak, Arşiv ve kayıt oluşturma dosyalama yapabilmek, Ofis programlarını yetkinlikle kullanmak, Atama şartlarına sahip olmak.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM ELEMANI ALIMI İÇİN (6 KİŞİ)

Meslek Liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünden veya üniversitelerin Önlisans düzeyinde çocuk gelişimi bölümünden mezun olmak, Mesleki alan ve teknik yetkinliklere sahip olmak, Arşiv ve kayıt oluşturma dosyalama yapabilmek, Yeni mezun veya tercihen en fazla 5 yıl alan deneyimi olmak, Ofis programlarını yetkinlikle kullanabiliyor olmak, Atama şartlarına sahip olmak.



