﻿İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere kadrolu yeni devlet işçisi alınacaktır.

Personel alımında ikamet (bazı kadrolarda ikamet şartı vardır) ve üst yaş şartı yoktur. Adaylar başvurularını Bugün (25 Eylül 2022) gün boyunca kurum kariyer sayfası üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

1 Bilgi Teknolojileri Personeli, 1 Araç Teslimat Personeli, 1 Yardımcı Personel, 1 İdari İşler Personeli, 2 Bakım Onarım Personeli ve 3 Araç Sorumlusu alınacaktır.

Bilgi teknolojileri personeli alımı için

İlgili bölüm önlisans veya Lisans mezunu olmak, Alanında 1 yıl deneyimli olmak ve diğer teknik özellikleri taşımak.

Araç teslimat personeli alımı için

En az lise mezunu olmak, B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek, SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak, Otomotiv sektöründe yetkili bayi de veya araç kiralama şirketlerinde teslimat işlemlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak.

Yardımcı personel alımı için

En az lise mezunu olmak, B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek, SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak, Erkek olmak ve askerlik görevini yapmış olmak.

İdari işler personeli alımı için

En az önlisans mezunu olmak, B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek, SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak, Erkek olmak ve askerlik görevini yapmış olmak, İstanbul Avrupa yakasında ikamet ediyor olmak.

Bakım onarım personeli alımı için

En az önlisans mezunu olmak, Otomotiv Teknolojisi ne hakim olmak, En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Araç sorumlusu alımı için

Önlisans veya Lisans mezunu olmak, İyi derecede İngilizce bilmek, Tercihen Turizm sektöründe tecrübeli olmak, Arapça Ya da Rusça dillerinden en az birinde yabancı yolcular ile iletişim kurabilecek olmak, Erkek olmak ve askerlik görevini yapmış olmak, İstanbul ili Avrupa yakasında ikamet ediyor olmak.