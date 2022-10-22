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İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şoför olarak istihdam etmek üzere 8 personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Ekim olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 09:26
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şoför olarak istihdam etmek üzere 8 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az ilkokul mezunu olmak

En az B sınıfı ehliyeti olmak

SRC 2-4 veya 1-3 ve psikoteknik belgesine sahip olmak

En az 2 yıl deneyimli olmak

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