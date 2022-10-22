﻿İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şoför olarak istihdam etmek üzere 8 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az ilkokul mezunu olmak
En az B sınıfı ehliyeti olmak
SRC 2-4 veya 1-3 ve psikoteknik belgesine sahip olmak
En az 2 yıl deneyimli olmak
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