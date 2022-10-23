﻿İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hamidiye kaynak suları bünyesinde istihdam edilmek üzere kadrolu 12 devlet personeli alınacak.

Adaylar başvurularını 26 Ekim 2022 tarihine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kariyer sayfası üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

2 damacana kontrol personeli, 5 forklift operatörü, 1 iş geliştirme personeli, 2 bardak su operatörü ve 2 yükleme personeli alınacak.

DAMACANA KONTROL PERSONELİ ALIMI İÇİN

Meslek Yüksek Okulu veya Teknik Lise mezunu olmak, Bedensel engelli ve kronik rahatsızlığı bulunmamak, Vardiyalı çalışabilecek olmak, Adli sicil kaydı bulunmamak, Tercihen benzer işlerde çalışmış olmak, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak.

FORKLİFT OPERATÖRÜ ALIMI İÇİN

G sınıfı ehliyete ya da Forklift kullanma belgesine sahip olmak, Lise mezunu olmak, Bedensel engelli ve kronik rahatsızlığı bulunmamak, Vardiyalı çalışabilecek olmak.

İŞ GELİŞTİRME PERSONELİ ALIMI İÇİN

Office programlarına hakim olmak, İleri derecede Excel belgesine sahip olmak, İş geliştirme projelerinde görev almış ve tecrübeli olmak, Tercihen Satış destek ve satış operasyon departmanlarında en az 5 yıl çalışmış olmak.

BARDAK SU OPERATÖRÜ ALIMI İÇİN

Meslek Yüksek Okulu veya Teknik Lise mezunu olmak, Bedensel engelli ve kronik rahatsızlığı bulunmamak, Vardiyalı çalışabilecek olmak, Adli sicil kaydı bulunmamak, Tercihen benzer işlerde çalışmış olmak, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak.

YÜKLEME PERSONEL ALIMI İÇİN

Tercihen lise mezunu olmak, 1 ile 3 yıl arasında tecrübeli olmak, Bedensel engelli ve kronik rahatsızlığı bulunmamak, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak ve vardiyalı çalışabilecek olmak.