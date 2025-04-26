İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'yalanlar ve gerçekler' açıklaması yaptı. 3 iddiaya yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürerken ortaya çıkan iddialar yalanlanmaya devam ediyor.

İBB'den "Yalanlar ve Gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamaya göre, iddia edilen konular ve buna ilişkin yeni açıklamalar şöyle:

"Yalan: DDM ihaleleri adrese teslim yapıldı

Gerçek: DDM olarak hizmet vermeye başlamasından önce bina teknoloji entegrasyonu bulunmayan atıl bir yapıydı. Bugün sahip olduğu teknoloji altyapısına kavuşabilmesi için gerekli olan tüm malzemeler, İBB Kültür AŞ tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun şekilde satın alınmıştır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ihale ve satın almalar şunlardır:

Müze Endüstriyel Ekran ve Video Wall Sistemleri Alımı EKAP üzerinden açık ilanlı ihale usulü ile yapılmıştır. Müze Elektronik Sistemleri Alımı EKAP üzerinden açık ilanlı ihale usulü ile yapılmıştır. Çelik Konstrüksiyon ve İnşaat Malzemeleri Alımı EKAP üzerinden kaydedilerek ve davet usulü yapılmıştır. Elektrik Malzemesi Alımı EKAP üzerinden kaydedilerek ve davet usulü yapılmıştır. İhale süreçlerinde en uygun ve ekonomik teklif sahipleriyle sözleşmeler yapılmıştır. İddiaların aksine süreç tamamen şeffaf ve hukuka uygun biçimde yürütülmüştür.

Yalan: DDM'de eski teknoloji kullanıldı.

Gerçek: Dijital Deneyim Merkezi’nde kullanılan tüm teknolojik altyapı, günümüz uluslararası dijital müzecilik standartlarına uygundur. Teknolojik Altyapı Detayları: 30 adet 4K çözünürlükte lazer projeksiyon cihazı kullanılmıştır. Her cihaz 10.000 ANSI lümen ışık gücüne sahiptir. Lazer tabanlı sistemler, geleneksel lamba teknolojisine göre daha yüksek renk doğruluğu ve kontrast oranı sunar. 20 bin saate kadar uzun ömürlüdür ve bakım maliyeti düşüktür. 4K Ultra HD çözünürlük, özellikle tarihi görseller ve harita temsillerinde üstün netlik sağlar. Proje sadece donanım kalitesiyle değil, ışık hesaplamaları, yansıma açılarının mühendislik analizi ve sahneleme çalışmalarıyla da bütüncül bir yaklaşımla planlanmıştır. 400 metrekarelik kapalı alanda toplam 300.000 lümenlik bir ışık gücü sağlanmış; bu oran, hem ziyaretçi konforunu hem de sanatsal anlatımı destekleyecek şekilde optimum olarak belirlenmiştir. Daha yüksek lümenli cihazlar kullanılmamıştır, çünkü bu durum müzenin ambiyansını bozarak izleyici deneyimini olumsuz etkileyebilirdi.

Yalan: İBB, DDM'de kullanılan düşük teknolojiyi soruşturuyor.

Gerçek: İBB veya iştirakleri tarafından DDM projesiyle ilgili olarak, kullanılan teknolojiye yönelik resen başlatılmış bir soruşturma bulunmamaktadır.

21 Ocak 2025 tarihinde, DDM çatısı altındaki bazı teknik çalışmaların yürütülmesinde işbirliği yapılan firmanın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi üzerine başvurulmuştur Kültür AŞ tarafından İBB Teftiş Kurulu’na başvuru yapılmıştır. Bu başvuru, yalnızca fesih sürecindeki firma ihtarnameleri ve verilen cevabi ihtarnameler dikkate alınarak yürütülen işlemlerin incelenmesini kapsamaktadır. Soruşturma konusu, sözleşmesini tek taraflı fesheden firma ile devam eden hukuki ve idari süreçlere ilişkindir; teknolojik altyapıya dair değildir. Bu nedenle kamuoyunda yayılan ‘DDM’de düşük teknoloji kullanıldı ve İBB soruşturuyor’ iddiaları tamamen gerçek dışıdır."