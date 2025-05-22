İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha!

İBB Soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye bir operasyon yapıldı. 7 kişi hakkında tutuklama talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı,

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233 Sayılı , Ekrem İMAMOĞLU liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı devam eden soruşturma kapsamında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş kapsamında yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine 7 şahıs hakkında 22 Mayıs tarihinde göz altı kararı verilmiş olup, İstanbul emniyet müdürlüğünde ve savcılığımızda ifadeleri alınan şahıslar , ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçları açısından tutuklama talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."

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