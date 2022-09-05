﻿İstanbul Büyükşehir Belediysi 22 işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 7 Eylül 2022 tarihine kadar kurum kariyer sayfası üzerinden Online olarak yapacaklardır.

6 Okul Öncesi Öğretmeni, 8 Şoför, 5 Sağlık Eğitmeni, 2 Psikolog ve 1 Çocuk Gelişimci alınacaktır.

Okul öncesi öğretmeni alımı için

Okul öncesi öğretmenliği veya temel eğitim bölümlerinden mezun olmak ya da lisans düzeyinde çocuk gelişimi bölümünden mezun olup yok onaylı pedagojik formasyon eğitimine sahip olmak, Tercihen Yüksek Lisans mezunu olmak, Tercihen okul öncesi alanda 2 yıl deneyimli olmak, Tercihen İngilizce bilmek, Office programlarını yetkinlikle kullanmak, Mesleki ve alan teknik yetkinliklerine sahip olmak.

Şoför alımı için

En az ilkokul mezunu olmak, B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak (en az 4 personel E ehliyetli olacak).

Sağlık Eğitmeni alımı için

Hemşirelik lisans bölümü mezunu olmak ya da üniversitelerin en az önlisans düzeyinde Sağlık Bilimleri ile ilgili bir bölümünden mezun olmak, Tercihen 2 yıl iş deneyimine sahip olmak, Office programlarına hakim olmak.

Psikolog alımı için

Psikoloji Lisans mezunu olmak, İlgili alanda yüksek lisans yapmış olmak, Tercihen en az 2 yıllık alan deneyimine sahip olmak, Tercihen İngilizce bilmek,

Çocuk Gelişimcisi alımı için

En az Önlisans Çocuk gelişimi mezunu olmak, Tercihen en az 2 yıllık deneyimli olmak, Office programlarına hakim olmak.