İstanbul çadır kente döndü! Birçok kişi geceyi sokakta geçirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Artçıların devam ettiği İstanbul'da vatandaşlar geceyi parklara kurdukları çadırlarda geçirdi.

Parklarda kurulan çadırların haricinde birçok vatandaşın battaniyelere sarılarak parklarda uyuması dikkat çekti. Birçok kişi de camilere sığındı.

istanbul-deprem-sonrasinda-evlerine-gi-676423-200274-1.jpg

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi evlerinde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar sokaklarda ve camilerde uyumayı tercih etti.

istanbul-deprem-sonrasinda-evlerine-gi-676427-200274.jpg

Çoğu vatandaş battaniyeleri ile camilere sığındı ve parklara çadır kurarak geceyi atlatmaya çalıştı.

istanbul-deprem-sonrasinda-evlerine-gi-676428-200274-1.jpg

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine dönmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Fatih'teki çeşitli parklarda bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarında uyumayı tercih etti. Vatandaşların bazıları ise arabalarının içinde uyurken görüntülendi. Bahçelievler

istanbul-deprem-sonrasinda-evlerine-gi-676426-200274.jpg

Yenibosna'da da bazı vatandaşlar geceyi sokakta yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ısınmaya çalışarak geçirdi.
İstanbul Valiliği'nin açıklaması sonrası gece boyunca vatandaşların kullanımına açık olan camiiler de vatandaşların uyumak için tercih ettiği mekanlardan oldu.

istanbul-deprem-sonrasinda-evlerine-gi-676429-200274.jpg

Fatih'te bulunan Şehzade Camii içerisinde vatandaşların uyuduğu anlar görüntülendi. Vatandaşlar camii içerisinde hem soğuktan hem de deprem tehlikesinden korunarak geceyi atlatmaya çalıştı.

Son Haberler
Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın
Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın
Yeniçağ Gazetesi: Deprem yüzünü gösterdi millet parklara akın etti
Yeniçağ Gazetesi: Deprem yüzünü gösterdi millet parklara akın etti
İstanbul çadır kente döndü! Birçok kişi geceyi sokakta geçirdi
İstanbul çadır kente döndü! Birçok kişi geceyi sokakta geçirdi
'Büyük deprem bekleniyor' açıklamalarına suç duyurusu yapılacak! İstanbul Valisi Gül açıkladı
'Büyük deprem bekleniyor' açıklamalarına suç duyurusu yapılacak! İstanbul Valisi Gül açıkladı
Bu kez Tekirdağ ve Denizli sallandı (24 Nisan 2025)
Bu kez Tekirdağ ve Denizli sallandı (24 Nisan 2025)