Önce öldürdü sonra ''öldürmedim, seviyorum, çok üzgünüm'' dedi

Çekmeköy’de 24 Ekim tarihinde 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Zeynep Özgelen’i darp ederek öldürdüğü iddiasıyla Muhammet Özgelen gözaltına alındı.

Şüpheli koca, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sorgusunda, Zeynep Özgelen’in 9 yıllık eşi olduğunu ve 2 çocuklarının olduğunu söyleyen koca Özgelen, “Ailevi nedenlerden dolayı tartışmalarımız oluyordu. 6-7 yıl önce de Zeynep’i darp etmem nedeniyle hakkımda şikayetçi olmuştu. Yine boşanma davası açmıştı. Ancak barıştığımız için davalar geri çekildi. Son 5-6 yıldır Zeynep Erzurum’da çocuklarımız ile birlikte yaşıyordu. Benim işim İstanbul’da olduğu için onlardan ayrı yaşıyordum ancak sık sık ziyaretlerine giderdim” ifadelerini kullandı.

"RAHATSIZLANDI" DEDİ

Çekmeköy’deki evlerinde bulundukları sırada eşinin bir anda rahatsızlandığını öne söyleyen koca, “Rahatsızlandığını anlayınca müdahale ettim ve boğazına kaçan dilini çektim. Kendisine gelmesi için yüzünde hafif bir şekilde tokat attım ve yüzünü yıkadım. Yavaş yavaş kendisine gelmeye başladı. Olaylar esnasında kızımız diğer odadaydı, herhalde o da duydu” diye konuştu. Gece saatlerinde eşinin rahatsızlığının yeniden nüksettiğini öne süren kişi, “Ben yine müdahale ettim. Akabinde ambulansı aradım. Akabinde banyoya götürüp su tutup kalp masajı yaptım. Ambulans ekibi, konuşmalarında eşimin mide kanamasını geçirdiğini beyan ediyorlardı. Daha sonra da eşim vefat etti” dedi.



Şüpheli koca, suçlamaları kabul etmedi. “Eşimle zaman zaman sıkıntı yaşasam da eşimi ben öldürmedim. Ölmesine neden olacak herhangi bir eylemde bulunmadım. Yastık ya da başka bir eşyayla kafasını kapatıp nefes almasına engel olmadım. Kendini öldürmem için herhangi bir sebep yoktur. Eşim vefat ettiği için üzgünüm” dedi.

Özgelen, “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kaynak: İHA)