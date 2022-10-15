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İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak

İstanbul Çevre Yönetim 5 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 11:39
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İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak

İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak
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-İstanbul Çevre Yönetim bünyesine 5 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, beden işçisi alınacak.

Son başvuru tarihi 20 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Askerliği yapmış olmak,

18-35 yaş arasında olmak,

En az ilköğretim mezunu olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak.

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