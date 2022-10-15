﻿İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak

-İstanbul Çevre Yönetim bünyesine 5 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 20 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Askerliği yapmış olmak,
18-35 yaş arasında olmak,
En az ilköğretim mezunu olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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