﻿İstanbul Çevre Yönetim personel alacak

İstanbul Çevre Yönetim bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, hafriyat atıkları müdürü alınacak.
Son başvuru tarihi 28 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,.
Öte yandan başvuru esnasında belge istenmeyecek.
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