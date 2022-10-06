İstanbul Çevre Yönetim personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Anfa Güvenlik Hizmetleri, işyeri hekimi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Adaylar CV’leriyle ilanda yer alan internet adresinden başvuru yapabilir.
Mülakat yer ve zamanı daha sonra mail yoluyla bildirilecek.
Başvuru esnasında belge istenmeyecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Sektörde en az 10 yıl deneyimi olmak
MS Office programlarına hakim olmak
En az B sınıfı ehliyeti olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
İleri seviyede İngilizce bilmek
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