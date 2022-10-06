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İstanbul Çevre Yönetim personel alacak

İstanbul Çevre Yönetim, kurumsal iletişim ve pazarlama müdürü olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 16:35
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İstanbul Çevre Yönetim personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Anfa Güvenlik Hizmetleri, işyeri hekimi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Adaylar CV’leriyle ilanda yer alan internet adresinden başvuru yapabilir.

Mülakat yer ve zamanı daha sonra mail yoluyla bildirilecek.

Başvuru esnasında belge istenmeyecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Sektörde en az 10 yıl deneyimi olmak

MS Office programlarına hakim olmak

En az B sınıfı ehliyeti olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

İleri seviyede İngilizce bilmek

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