İstanbul Çevre Yönetim personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Anfa Güvenlik Hizmetleri, işyeri hekimi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Adaylar CV’leriyle ilanda yer alan internet adresinden başvuru yapabilir.

Mülakat yer ve zamanı daha sonra mail yoluyla bildirilecek.

Başvuru esnasında belge istenmeyecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Sektörde en az 10 yıl deneyimi olmak

MS Office programlarına hakim olmak

En az B sınıfı ehliyeti olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

İleri seviyede İngilizce bilmek