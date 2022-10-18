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İstanbul Çevre Yönetim personel alacak

İstanbul Çevre Yönetim 2 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 13:59
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İstanbul Çevre Yönetim personel alacak

İstanbul Çevre Yönetim personel alacak
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İstanbul Çevre Yönetim 2 işçi alacağını açıkladı.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, elektrik mühendisi ve büro işçisi alınacak.

Son başvuru tarihi 24 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Elektrik mühendisliği mezunu olmak,

En az 3 yıl çalışma tecrübesi olmak.

BÜRO İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Lise mezunu olmak,

MS Office programlarından mezun olmak,

Askerlik görevini yapmış olmak.

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