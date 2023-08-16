İSTANBUL ÇOCUKLARI VAKFI İKTİSADİ İŞLETMEİNDEN KİRALIK REKLAM PANOSU

İSTANBUL ÇOCUKLARI VAKFI İKTİSADİ İŞLETMEİNDEN KİRALIK REKLAM PANOLARI (Bu taşınmazların kiralama ihalesi 29.08.2023 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

Sıra No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE / KÖY SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO MİKTAR (Adet) VAKIF MALI CİNSİ TAHMİNİ BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU/NİTELİĞİ İHALE SAATİ

1 1 BEŞİKTAŞ ARNAVUTKÖY DÜZYOL _ 83 2 8 _ REKLAM PANOSU 1.150.000,00 115.000,00 TL _ 11:00

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Vakıf adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde kiraya çıkarılmıştır.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek,işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Çocukları Vakfı Başkanlığı Çatma Mescit Mahallesi Akarca sokak NO.33 Tepebaşı Beyoğlu adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Kira bedeli aylık dönemler halinde ödenecektir.

4-İhaleye ait şartname Vakıfta görülebilir.

5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Vakfımızın, Vakıfbank Mercan Şubesi TR13 0001 5001 5800 7284 9917 75 Iban nolu hesap numarasına yatırılarak bir örneği vakfımıza diğer evraklarla verilmek süretiyle yatırılabilir.

6-İhalesi yapılan taşınmaz malların kiralama bedeli üzerinden oluşacak her türlü vergi, resim, harç, noter masrafları, resmi ve özel kurumlara yapılması gereken ödemeler kiracıya aittir.