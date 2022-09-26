﻿İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman listesine başvuru ilanı

04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci maddesine dayanılarak hazırlanan, 28578 sayılı resmi gazetede 05/03/2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren " Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik " hükümleri uyarınca, Komisyon Başkanlığımızca düzenlenecek olan 2023 yılı İstanbul İli Tercüman Listesine başvuru yapmak için başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Listeye kabul şartları:

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olmak,

2.Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

3.En az ilkokul mezunu olmak,

4.Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak, ( 31/10/2004 tarihi ve öncesi doğumlular )

5.Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

6.Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,

7.Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmek,

8.Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak

Başvuru usulü :

Tercüman olarak başvuru yapmak isteyenlerin 01 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Komisyon Başkanlığımıza veya Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgelerin UYAP üzerinden Komisyon Başkanlığımıza gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örneklerinin ayrıca Komisyon Başkanlığımıza APS ile ulaştırılması gerekmektedir.

31 Ekim 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler :

1.Başvuru Formu, ( İstanbul Adliyesinin (www.istanbul.adalet.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanacak olan ilanın ekinden temin edilecektir. )

2.T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,

3.Adrese dayalı nüfus kayıt örneği, (E-devlet'ten alınacak belgelerde yerleşim yeri belgesi ve nüfus kayıt örneği olmak üzere iki evrak alınması gerekmektedir.)

4.Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, ( Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır ) böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı ayrı yazılı beyan, ( İstanbul Adliyesinin (www.istanbul.adalet.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanacak olan ilanın ekinden temin edilecektir.)

5.İki adet vesikalık fotoğraf,

6.Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, ( Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır )

7.Listeye kabul şartları başlıklı bölümün 6 ncı maddesinde belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge,

8. 26/09/2022 tarihi ve sonrasında alınmış adlî sicil ve arşiv kaydı belgesi (Evli ya da boşanmış kadın adayların 1 adet evlilik öncesi soyadı ve 1 adet de evlilik soyadlarına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 adet sunmaları gerekmektedir.) (E-devletten alınan belgelerde kurum türü sekmesinde Resmi Kurum seçilmesi gerekmektedir.)

2022 yılında İstanbul İli Tercüman Listesine kayıtlı olanlardan başvuru için gerekli belgeler başlıklı bölümde belirtilen (2), (4) ve (6) numaralı bilgi ve belgeler istenmeyecektir.

Başvurularının alınma şekli, değerlendirilmesi ve müteakip işlemler :

1.Tercümanlık başvuruları; başvuru için gerekli belgeler başlıklı bölümde belirtilen belgelerle birlikte İstanbul Adalet Sarayı ikinci kat İstanbul Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sınav-Tercüman Masasına(2. Kat A1 Blok 225 Numaralı Oda) bizzat gelerek veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle şahsen yapılacaktır.

Mahallî Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak yapılan başvurularda verilen belgelerin UYAP üzerinden Komisyon Başkanlığımıza gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örneklerinin ayrıca Komisyon Başkanlığımıza APS ile ulaştırılması gerekmektedir.

31 Ekim 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Bir başkası aracılığıyla, postayla ya da faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Yapılan tercümanlık başvuruları, Komisyon Başkanlığımızca 30 Kasım 2022 tarihine kadar incelenecek olup, inceleme neticesinde evraklarında eksiklik tespit edilen tercüman adaylarının başvurularına red kararı verilecektir.

3. Yapılacak olan inceleme neticesinde başvuru sonuçları 01 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Adliyesi divanhanesinde ve İstanbul Adliyesinin ( www.istanbul.adalet.gov.tr ) resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

4.Başvurusu kabul edilenlere ilişkin olarak yemin töreni Komisyon Başkanlığımızca başvuru sonuçlarının açıklanacağı 01 Aralık 2022 tarihinde ayrıca ilan edilecektir.

İhtiyaç duyulan diller :

Afganca, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Burma (Myanmar Urdu), Çeçence, Danca, Ermenice, Dari Dili, Estonca İşaret Dili, Farsça, Fince, Flemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, Hollandaca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İşaret Dili, İtalyanca, Japonca, Kanada Dili, Karadağca, Kazakça, Kırgızca, Korece, Kürtçe (Farklı Lehçeleriyle), Leh dili, Makedonca, Malayca, Moğolca, Moldovca, Nijerya Dili, Norveçce, Osmanlıca, Özbekçe, Portekizce, Romence, Ruanda Dili, Rumca, Rusça, Sırpça, Soranice, Tanzanya Dili, Tacikçe,Türki Cumhuriyetleri Dilleri, Türkmence, Ukraynaca, Urbanca (Yurba), Urduca, Uygurca, Yunanca ve diğer tüm diller.

İlanın duyurulması :

Komisyon Başkanlığımızın işbu ilanının;

1.İstanbul Adliyesinin ve yargı çevresindeki adliyelerin divanhanesine asılması için merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarına dağıtımlı olarak GÖNDERİLMESİ,

2.İstanbul Adliyesinin ( www.istanbul.adalet.gov.tr ) resmi internet sitesinde YAYIMLANMASI, 3.01 Ekim 2022 tarihinden önce mahallî bir gazetede yayımlanması için Basın İlan Kurumuna GÖNDERİLMESİ,

BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR.