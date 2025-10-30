İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya platformu X'te hesap açtı.

Hesabın açılış tarihi Ekim 2025 olarak görülürken ilk paylaşım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yıldönümü kutlamasına ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformuna dahil oldu. ‘İstanbulCBS’ adlı hesaptan yapılan ilk paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı paylaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Büyük Türk milletinin en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Mesajda yer alan fotoğrafta ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Önder Kocademir ve Adalet Komisyonu Üyesi Murat Yıldız'ın ismi yer aldı.