İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gözaltı açıklaması

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gözaltı açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerin doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerin doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, sağlık kontrollerinin emniyet binası dışında yapıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanıltıcı bilgi kapsamındadır" ifadelerine yer verildi.

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İLAÇLARI VERİLMEDİ Mİ?

Açıklamada, şüphelilerin ilaçlarını gözaltındayken de kullandıkları belirtilerek, "Bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin doktor muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır" denildi.

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