Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul dâhil 13 ile sarı uyarı: Kuvvetli rüzgâra dikkat!

Meteoroloji’nin son tahminlerinde fırtına uyarısı yer aldı. Son tahminlerde İstanbul dâhil 13 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

ekran-goruntusu-2025-08-16-085301.png

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL DÂHİL 13 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu fırtına uyarısı yayınladı.

ekran-goruntusu-2025-08-16-084856.png

Yapılan açıklamada “Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

ekran-goruntusu-2025-08-16-085317.png

Marmara, İzmir ve Manisa'nın Kuzey kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına bugün gece saatlerine kadar devam edecek.

