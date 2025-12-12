Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük tahminine göre 20 ilde kar ve sağanak yağış bekleniyor.
MGM’nin kar yağışı beklediği iller şu şekilde:
Kars
Erzurum
Van
Sivas
Gök gürültülü ve sağanak yağış beklenen iller şunlar:
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Kayseri
Konya
Bolu
Düzce
Sinop
Zonguldak
Amasya
Rize
Samsun
Trabzon
Batman
Siirt
Mardin
Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.
Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.