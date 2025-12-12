Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük tahminine göre 20 ilde kar ve sağanak yağış bekleniyor.

MGM’nin kar yağışı beklediği iller şu şekilde:

Kars

Erzurum

Van

Sivas

Gök gürültülü ve sağanak yağış beklenen iller şunlar:

İstanbul

Kocaeli

Sakarya

Kayseri

Konya

Bolu

Düzce

Sinop

Zonguldak

Amasya

Rize

Samsun

Trabzon

Batman

Siirt

Mardin

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.