İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı

Meteorolojiden yapılan son uyarılardan sonra İstanbul dahil birçok il ve ilçede denize girme yasağı geldi. İşte İstanbul dahil bir lide yasak gelen plajlar...

KAYNAK: AA
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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 1

Meteoroloji'nin fırtına uyarısı ile birlikte bazı il ve ilçelerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için denize girişlerin yasaklandığı açıklandı.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 2

İşte olumsuz hava şartları nedeniyle yasak gelen plaj ve sahiller....

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 3

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda 2 gün denize girilmesi yasaklandı.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 4

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak vatandaşları uyardı.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 5

Şarköy Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda dünün ardından bugün de denize girilmesine izin verilmeyecek.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 6

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, dün bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmedi.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 7

DÜZCE

Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ilçesinde 9 Ağustos günü denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 8

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede dün akşamdan itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının plaj ve sahillerde risk oluşturacağı belirtildi.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 9

Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu kaydedilerek, "Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 10

Açıklamanın ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 11

SAKARYA

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali, Kandıra ve Kaynarca'da 2 gün boyunca beklenen yoğun dalga nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 12

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle 9 ve 10 Ağustos'ta denizde dalga boyunun 2 metreyi aşabileceği belirtildi.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 13

Açıklamada, hava muhalefeti, şiddetli rüzgar ve lodos beklentisi sebebiyle denizde riskli bir ortam oluşacağının tahmin edildiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 14

"Karadeniz sahillerimiz boyunca Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga boyunun 9 ve 10 Ağustos'ta 2 metreye ulaşacağı yönünde tahminler var. Tatilcilerimize bu şartlarda denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 15

Ekiplerimiz sahillerde kırmızı bayrak çekerek, misafirlerimizi denize girmemeleri konusunda anonslarla uyaracaktır. Lütfen onların hayatını ve kendi hayatınızı riske atmayın ve uyarıları dikkate alın."

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 16

İSTANBUL'DA YASAK GELEN SAHİLLER

İstanbul'da da bazı sahillerde denize girmek yasaklandı.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 17

Şile ve Silivri'de olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 18

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 Ağustos Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiği vurgulanarak şöyle denildi:

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 19

"Dalga boyunun bir metre ile iki metre olarak oluşacağı ve zaman zaman 2,5 metreye ulaşacağı, aynı zamanda sağanak yağmur beklentisinin olduğu belirtilmiştir.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 20

Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle buna bağlı rip akıntılarının riski göz önüne alınarak vatandaşlarımızın can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için Kaymakamlığımızca 9 Ağustos Çarşamba günü İlçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır"

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 21

SİLİVRİ

Silivri İlçe Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "9 Ağustos 2023 tarihinde sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları beklendiğinden, İlçemiz sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girilmesi yasaklanmıştır” denildi.

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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 22
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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 23
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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 24
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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 25
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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 26
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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 27
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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 28
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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 30
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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 47
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İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı 48
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